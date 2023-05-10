Вашингтон, 10 мая, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Минюст США намерен направить средства, конфискованные у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, на нужды ВСУ. Об этом заявил глава ведомства Меррик Гарленд, сообщило Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Константин Малофеев

Отмечается, что Малофеев находится в санкционном списке США с 2014 года. В черный список были внесены Транскапиталбанк и глобальная сеть из более чем 40 лиц и организаций, действиями которых якобы управляет Константин Малофеев.

В феврале Гарленд объявил о передаче Украине конфискованных активов предпринимателя, стоимость которых составляет 5,4 млн долларов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала конфискацию США активов Малофеева неприкрытым грабежом по политическим мотивам, который ставится «на поток».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина в 2017 году объявила российского предпринимателя Константина Малофеева в международный розыск по подозрению в финансировании ополченцев Донецкой и Луганской Народных Республик.

ФСБ России предотвратила попытку покушения на Константина Малофеева. В ведомстве сообщили, что автомобиль Малофеева планировали подорвать с помощью самодельного взрывного устройства.