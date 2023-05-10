КГБ Белоруссии сообщил, что все подозреваемые в подготовке терактов на День Победы признали вину

Минск, , 22:47 — REGNUM Все задержанные, подозреваемые в подготовке терактов на День Победы в Белоруссии, находятся в СИЗО и уже признали вину, сотрудничая со следствием. Об этом сообщил гостелеканал ОНТ.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснили журналисты, все задержанные обвиняются по статьям УК Белоруссии о государственной измене и «акте терроризма». Им грозит в том числе и смертная казнь.

Уголовное дело возбуждено в отношении четырёх молодых людей. Их объединяет знакомство с ещё одним гражданином Белоруссии, который находится в Киеве. Именно он работал по заданию главного управления разведки украинского министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывчатка для терактов, которые готовились на 9 Мая в Белоруссии, была произведена в США.

В преддверии 9 Мая и непосредственно в сам День Победы Комитет государственной безопасности Белоруссии пресёк попытки нескольких терактов в республике, при этом «следы заказчика» ведут на Украину.