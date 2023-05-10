Кишинёв, 10 мая, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Выборы главы Гагаузской автономии, входящей в состав Молдавии, могут отменить по инициативе Кишинёва и при поддержке действующего руководства Гагаузии. Такого мнения придерживается бывший президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

30 марта на юге Молдавии состоялся первый тур выборов главы Гагаузской автономии. На данный пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, во второй тур перешли Евгения Гуцул (от партии «Шор», 26,47% голосов) и Григорий Узун (Партия социалистов, 26,4% голосов).

Ранее пресс-служба оппозиционной партии «Шор» сообщила о проведении обысков и задержании вице-председателя партии Марины Таубер.

«То, что делают центральные власти в Гагаузии, недопустимо. Прессинг и обыски — это неправильно для правового государства», — написал Додон в социальных сетях.

По его словам, власти Гагаузской автономии не заинтересованы в том, чтобы второй тур выборов, намеченный на 14 мая, состоялся. Он уточнил, что если выборы отменят, то действующая глава автономии Ирина Влах останется на своём посту ещё на шесть месяцев.

Додон считает, что у действующего руководства Гагаузии и властей Молдавии могут быть общие интересы. Экс-президент страны выразил надежду, что выборы состоятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Кишинёве у здания парламента Молдавии прошёл митинг. Его организовали молдавское «Движение для народа» и оппозиционная партия «Шор». Участники акции потребовали отставки парламента, президента и проведения досрочных выборов. Протестующие, которых собралось несколько тысяч, заблокировали движение автотранспорта на бульваре Стефана Великого в молдавской столице.