Севастополь, , 21:58 — REGNUM В Севастополе идут тренировки Черноморского флота, громкие звуки в центре города объясняются тем, что были задействованы системы большей, чем обычно, мощности, сообщил 10 мая губернатор города Михаил Развожаев.

Большой десантный корабль «Цезарь Кунников» (БДК-64) Черноморского флота ВМФ России у берегов Севастополя Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Громкие звуки в центре города — это тренировки нашего Черноморского флота. По плану профилактических стрельб для отработки ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения — ред.) используется разные системы вооружения, в этот раз были задействованы системы большей мощности, чем обычно», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

В городе всё спокойно, добавил губернатор.

С аналогичным сообщением Развожаев выступил 2 мая. Тогда он рассказал, чт громкие звуки в центре Севастополя связаны с учениями для отработки ППДО, а также с тренировкой систем противовоздушной обороны.

7 мая Развожаев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Севастополь. Всего на Крым и Севастополь в ночь на 7 мая ВСУ направили более десяти беспилотников, но никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали, отметил губернатор.