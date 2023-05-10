Севастополь, 10 мая, 2023, 21:58 — ИА Регнум. В Севастополе идут тренировки Черноморского флота, громкие звуки в центре города объясняются тем, что были задействованы системы большей, чем обычно, мощности, сообщил 10 мая губернатор города Михаил Развожаев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Большой десантный корабль «Цезарь Кунников» (БДК-64) Черноморского флота ВМФ России у берегов Севастополя

«Громкие звуки в центре города — это тренировки нашего Черноморского флота. По плану профилактических стрельб для отработки ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения — ред.) используются разные системы вооружения, в этот раз были задействованы системы большей мощности, чем обычно», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

В городе всё спокойно, добавил губернатор.

С аналогичным сообщением Развожаев выступил 2 мая. Тогда он рассказал, что громкие звуки в центре Севастополя связаны с учениями для отработки ППДО, а также с тренировкой систем противовоздушной обороны.

7 мая Развожаев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Севастополь. Всего на Крым и Севастополь в ночь на 7 мая ВСУ направили более десяти беспилотников, но никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали, отметил губернатор.