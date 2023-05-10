Губернатор Гладков сообщил о взрыве двух беспилотников в Белгородском районе

Белгород, , 21:49 — REGNUM Над частными домами в Белгородской области взорвались беспилотники. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале.

«Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника», — написал он.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет, в двух домах выбиты окна, посечены заборы и автомобиль.

Ранее Гладков сообщил, что взрыв произошёл ночью в селе Ольховатка в Новооскольском районе. По его словам, в результате взрыва повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Валуйском районе Белгородской области система ПВО сбила беспилотник. В тот же день пять мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино. Повреждения получили шесть многоквартирных домов, три торговых павильона и 11 автомобилей.