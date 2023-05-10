В России проживают сотни тысяч выходцев из Грузии, между нашими народами за многие века созданы прочнейшие культурные и человеческие связи. Безвиз поможет их развитию, а значит, и преодолению той враждебности, которая возникла между Россией и Грузией из-за русофоба Саакашвили и той части грузинского руководства, которое попыталось превратить страну в Антироссию.

Геворг Мирзаян, , 23:31 — REGNUM Президент Владимир Путин 10 мая подписал указ, об отмене визового режима для граждан Грузии. С 15 мая граждане этой страны могут приезжать на срок до 90 дней — кроме случаев, когда целью их визита является трудовая деятельность — просто на основании документа, удостоверяющего личность. Другим указом президент отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Запрет был введён после антироссийских беспорядков в этой стране летом 2019-го.

Россия и Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала принятые российской стороной решения провокационными. В исполнительной власти республики отреагировали куда адекватнее. Глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили приветствовал возможность безвизовых поездок граждан в Россию и прямых рейсов, сообщает ТАСС. Министр иностранных дел назвал ненужным предложение Зурабишвили созвать Совбез республики (президент призвала обсудить введение для россиян трехмесячных виз — то есть ужесточение визового режима).

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не собирается вводить санкции против России, учитывая свои национальные интересы и риск обострения отношений.

Визовый режим с Грузией был введен задолго до конфликта 2008 года (после которого Тбилиси и Москва разорвали дипотношения). Еще в 2000 году РФ ввела визовый контроль, чтобы предотвратить попадание на нашу территорию террористов из Панкисского ущелья. Отсутствие дипломатических отношений очевидно усугубило визовую проблему. Но надо учесть, что за последние десять лет характер взаимоотношений Москвы и Тбилиси изменился.

Ситуация успокоилась

Ситуация с возвращением прямых рейсов выглядит логично и предсказуемо. Власти России говорили о том, что решение временное, что перелеты вернут, как только ситуация в Грузии успокоится. При этом, несмотря на отсутствие прямых рейсов, Грузия — одно из самых любимых мест отдыха для российских туристов. В прошлом году республику посетили более 1 млн россиян — и можно не сомневаться, что с открытием прямых перелетов их число вырастет. По некоторым данным, после решения Путина спрос на билеты и бронирование гостиниц в Грузии уже вырос в разы.

А вот визовый вопрос решался долго и очень непросто. Как было сказано выше, уже почти 15 лет между Россией и Грузией нет дипломатических отношений (грузины разорвали их из-за признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии). Значит, исходя из дипломатической практики безвиз вводить невозможно. В результате визы для грузин оформлялись в секции российских интересов при посольстве Швейцарии — и оформлялись крайне долго, сложно и в ограниченном количестве.

Туристы в Тбилиси © Леван Авлабрели/Sputnik/РИА Новости

«Процедура оформления виз была очень непростой, она требовала приглашения из России, улаживания множества других формальностей. Не говоря о том, что российская виза, вообще-то, очень дорогая для небогатых граждан Грузии», — поясняет ИА REGNUM ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.

Грузинские же власти поступили по-другому. Еще в 2012 году прежний руководитель страны Михаил Саакашвили принял решение о введении безвиза для россиян, осуществляющих краткосрочные поездки. Для Саакашвили это был элемент пропаганды — он хотел показать свою открытость, а заодно соблазнить жителей России идеей евроинтеграции за счет демонстрации экономических успехов Грузии.

Соблазнить в итоге не получилось, так как экономические реформы Саакашвили в целом провалились, однако сам по себе подход был верным. И целый ряд российских экспертов, включая автора статьи, а также общественные организации на протяжении всех этих лет на всевозможных площадках говорили о том, что визовый режим нужно либо резко облегчать, либо вообще отменять. Не только из-за нужд российской мягкой силы (пусть лучше грузины свободно едут в Россию и видят ее реальную, а не судят о ней исходя из репортажей западных телеканалов), но и по гуманитарным причинам.

В России проживают сотни тысяч выходцев из Грузии, между нашими народами за многие века созданы прочнейшие культурные и человеческие связи. Безвиз поможет их развитию, а значит, и преодолению той враждебности, которая возникла между Россией и Грузией из-за русофоба Саакашвили, развязавшего войну в Южной Осетии, и той части грузинского руководства, которое после «цветной революции» в Грузии в 2003 году попыталось превратить страну в Антироссию.

Михаил Саакашвили © Serg Glovny/ZUMA/TASS

Выбираем слова

И вот сейчас это решение наконец-то было принято. «Решение, бесспорно, целесообразно: нам нужно налаживать контакты с грузинским обществом. Думаю, принципиально оно было принято давно, а сейчас стало очевидно, что откладывать его дальше нет смысла», — говорит Николай Силаев.

Большинство экспертов увязывают отказ от дальнейшего откладывания с поведением Грузии в ходе СВО, когда страна хоть и голосовала против России в той же Генассамблее ООН, но при этом на уровне правительства жестко воздерживалась от введения каких-либо антироссийских санкций. Не говоря уже о попытках открыть для России второй фронт в Южной Осетии и Абхазии, к чему Тбилиси принуждали деятели киевского режима.

Грузинские власти объясняли это банальным национальным интересом: Россия является для их страны важнейшим внешнеторговым партнером (в 2022 году товарооборот вырос почти на 50%, достигнув примерно 2,5 миллиарда долларов), практически монопольным поставщиком ряда импортных товаров (той же пшеницы), рынком для 70% продукции грузинского виноделия и т.п. Кроме того, никто не хочет повторения событий 2008 года — Грузия тогда дорого заплатила за военные авантюры Саакашвили.

Подобный прагматизм в наши времена — большая редкость, особенно со стороны государства, демонстрирующего приверженность евроатлантическим ценностям. Поэтому целый ряд российских журналистов и активистов говорят о том, что грузины заслужили своим поведением этот безвиз.

Однако, по мнению экспертов, занимающихся отношениями с Грузией много лет, так говорить нельзя.

«Выражение «заслужила своим поведением» мне кажется крайне неудачным. Оно унизительно для Грузии, которая в последний год показывала, что обладает достоинством, гордостью, политической волей.

Что способна к трезвой оценке обстановки, выработке здравого внешнеполитического курса и его независимому проведению несмотря на сильнейшее давление со стороны так называемых «союзников» — США и ЕС. Чего Грузия точно не заслужила, так это таких унизительных отзывов из Москвы», — подчеркивает Силаев.

Дело тут не только в грузинской гордости. Используя риторику из серии «заработала» и «заслужила», эксперты и активисты играют в пользу тех грузинских сил, которые всячески стремятся саботировать это решение. Тех, кто как раз и толкает Грузию на конфликт с Москвой.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили © Стрингер/РИА Новости

Саботажники на низком старте

В частности, в пользу президента страны Саломе Зурабишвили. Госпожа Зурабишвили — кадровый сотрудник французского МИД, которую в грузинскую власть делегировал Запад — сейчас называет шаг Владимира Путина «очередной российской провокацией». «Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — заявила она, фактически привязав национальные интересы своей страны к событиям на Украине, а также к установленному в 2008 году и неизменному статусу Южной Осетии и Абхазии.

Да, большая часть населения Грузии с ней не согласны. Да, полномочий для того, чтобы на аппаратном уровне сорвать нормализацию у нее нет. «Зурабишвили выступила против этого решения потому, что при каждом удобном и неудобном случае она считает необходимым засвидетельствовать свою лояльность Брюсселю и Вашингтону. У президента Грузии практически нет властных полномочий, и принимать решение будет правительство страны», — говорит Николай Силаев. Поэтому, скорее всего, она и ее сторонники из числа антироссийской оппозиции, прежде всего «Единого национального движения», которое возглавлял Саакашвили, попытаются проявить законотворческую и уличную инициативу.

В рамках первой уже озвучены планы по отмене безвиза для россиян. Планы, мягко говоря, сомнительные. «Это означает потерю дохода для туристического сектора. Вряд ли на это пойдут. Теоретически могут ввести визовый режим в предельно облегченном виде, когда визу ставят в паспорт прямо при пересечении границы. Но и это вряд ли», — говорит Николай Силаев.

Уличные же инициативы выглядят более обещающе. Оппозиция и президент могут попытаться организовать массовые акции протеста (каковые они смогли сделать во время обсуждения закона об иноагентах), на которых обвинят действующую власть в сговоре с Москвой. Обвинения, конечно, смехотворны. «Решение о безвизе принимало российское руководство и только российское руководство. Как и решение грузинских властей много лет назад отменить визы для граждан России принималось без какого-либо участия российских властей», — напоминает Силаев. Однако под соусом антиправительственных выступлений оппозиция может организовать какие-то провокации против россиян. И тем самым вынудить Москву повторить ситуацию 2019 года — ввести ограничения на полеты в Грузию для защиты жизней российских туристов.

Это не соответствует национальным интересам Грузии. Но госпожа Зурабишвили о них и не думает — ей важнее интересы Запада и Украины.