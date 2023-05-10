В палату представителей США внесли проект резолюции об освобождении Эвана Гершковича

Вашингтон, , 21:40 — REGNUM В палату представителей конгресса США 10 мая был внесён проект резолюции, в котором предлагается потребовать от России «немедленного» освобождения арестованного сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича и призвать высших руководителей США обсуждать этот вопрос с руководством России.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Палата представителей призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Эвана Гершковича, который незаконно удерживается с марта 2023 года», — сказано в проекте резолюции.

Также американские парламентарии настаивают на предоставлении консульского доступа к Гершковичу и освобождении арестованного за шпионаж другого гражданина США — Пола Уилана.

Гершкович был задержан с поличным 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. По версии следствия, он выполнял задания американских спецслужб и пытался получить информацию об объектах ВПК России. Суд принял решение о его аресте сроком на два месяца.

В апреле 2023 года после отказа властей США предоставить визы российским журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова в МИД был вызван старший дипломат посольства США. Ему был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста, также дипломату сообщили, что в качестве ответной меры запрос на консульское посещение Гершковича отклоняется.