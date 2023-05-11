Москва, , 09:18 — REGNUM Одно из ведущих предприятий по выпуску колбас и мясных полуфабрикатов «Дымов» расширяет свою продуктовую линейку, дополнив ее новой вареной колбасой и продуктами для спортивного питания. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Дымов» расширяет продуктовую линейку, дополнив ее новой вареной колбасой и продуктами для спортивного питания Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Столичные промышленники поддерживают современные тренды здорового образа жизни и выпускают полезные продукты, соответствующие требованиям потребителя. Например, московский производитель мясной продукции «Дымов» расширил ассортиментную линейку и начал изготавливать спортивные батончики, в составе которых мясо, ягоды и специи», — отметил Овчинский. Он добавил, что на сегодняшний день у новинки нет аналогов на российском рынке.

Высокое содержание протеина в новых батончиках поможет поддерживать активность организма во время физических нагрузок до четырех часов, а также способствует восстановлению сил и энергии. Продукт производится без сахара. Помимо этого, компания запустила в производство пять позиций колбасы «Докторской ГОСТ» в белковой оболочке из современного полиамида.

В 2016 году предприятию «Дымов» был присвоен статус промышленного комплекса. Благодаря этому предприятие получило налоговые льготы, а сэкономленные средства направило на расширение своего производства.