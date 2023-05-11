Москва, , 10:14 — REGNUM За период март–апрель 2023 г. московский производитель автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) поставил 40,1 тысячи деталей кузова для китайских кроссоверов Haval, собираемых в России. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов Пресс-служба КЭПиИЗО

«В условиях санкционного давления и ухода ряда зарубежных марок с отечественного рынка столичный завод способствует локализации производства популярных китайских кроссоверов в России. В феврале предприятие начало выпускать комплектующие для этих машин и в конце месяца отгрузило первую партию», — отметил Ефимов. Он добавил, что завод наращивает производство: в марте предприятие поставило 7,5 тысячи компонентов для Haval F7 и Haval Jolion, а в апреле — уже более 32 тысяч.

По словам руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, ожидается, что в мае показатели компании вдвое превысят итоги апреля. «Предприятие ставит перед собой амбициозные планы и рассчитывает к марту 2024 года повысить объем выпуска до 6,5 миллиона деталей в год», — заявил Овчинский. Для достижения этих показателей на заводе до середины мая запустят линии из пяти одиночных прессов для изготовления малых компонентов.

По договоренности компаний, столичный завод будет выпускать 106 различных компонентов кузова для китайских кроссоверов. В компании добавляют, что в их планы входит локализация до 50% кузова кроссоверов.