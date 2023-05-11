Москва, 11 мая, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Более 40 тысяч деталей кузова для кроссоверов Haval поставил московский производитель автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) за первые два весенних месяца этого года. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в марте 2023 года предприятие поставило 7,5 тысячи компонентов для Haval F7 и Haval Jolion, собираемых в России, а в апреле — уже более 32 тысяч.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Столичный завод способствует локализации производства популярных китайских кроссоверов в России в условиях санкционного давления и ухода ряда зарубежных марок с отечественного рынка, — отметил Ефимов. — В феврале предприятие начало выпускать комплектующие для этих машин и в конце месяца отгрузило первую партию».

В мае показатели компании должны вдвое превысить итоги апреля, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинскоий. «Предприятие ставит перед собой амбициозные планы и рассчитывает к марту 2024 года повысить объем выпуска до 6,5 миллиона деталей в год», — пояснил он. С этой целью на заводе до середины мая запустят линии из пяти одиночных прессов для изготовления малых компонентов.

По договоренности компаний, столичный завод будет выпускать 106 различных компонентов кузова для китайских кроссоверов. В компании добавляют, что в их планы входит локализация до 50% кузова кроссоверов.