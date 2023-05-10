Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе − апреле в 3,424 трлн рублей

Москва, , 21:17 — REGNUM С января по апрель 2023 года бюджет России получил 2,2 трлн рублей нефтегазовых доходов. Соответствующая информация приведена на официальном сайте Минфина РФ.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нефтегазовые доходы составили 2,2 трлн рублей и снизились на 52% год к году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сокращение показателя связано со снижением котировок на нефть и объёмов экспорта природного газа. При этом в ведомстве отметили, что использование средств ФНБ обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

По предварительной оценке, ненефтегазовые доходы страны увеличились на 5%, до 5,5 трлн рублей.

В министерстве подчеркнули, что объём и траектория поступлений по итогам января — апреля текущего года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Россия почти полностью отказалась от международных расчётов в долларах, те же процессы идут в отношении расчётов в евро. Расчёты в долларах ещё существуют, но носят разовый, а не системный характер, отметил заместитель министра.