Москва, 10 мая, 2023, 21:10 — ИА Регнум. В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в рамках II «Майского фестиваля правильного кино» состоялся показ двух документальных фильмов о событиях в Донбассе — «Азов» головного мозга» («Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Пятнашка: дикая дивизия Донбасса», сообщили в пресс-службе музея.

Пресс-служба Музея Победы Марина Ким с бойцами из «Пятнашки»

«Мы сегодня представляем фильм о самом легендарном подразделении, которое с 2014 года на донецком фронте участвовало во всех славных боях. Это ребята из «Пятнашки», сейчас они уже называются «Дикая дивизия Донбасса». Это как раз те парни, которые сейчас участвуют в штурмовых операциях по освобождению Авдеевки», — рассказала автор фильма Марина Ким.

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Автор особо отметила многонациональный состав дивизии. Жители разных регионов России и стран СНГ и воюют и живут вместе, как одна семья, подчеркнула Марина Ким. Герои фильма, в свою очередь, рассказали, что различия национальностей и вероисповеданий не мешают им выполнять общую миссию.

Пресс-служба Музея Победы Марина Ким с бойцами из «Пятнашки»

«Независимо от национальностей, вероисповедания нас объединяет общая цель, миссия — защитить родину, защитить тех, кто нуждается в нашей защите. Есть у нас в подразделении бойцы из республик, которые сейчас находятся в открытом конфликте. Но в нашем подразделении они — братья. Потому что у нас есть нечто объединяющее нас — это наша общая история, историческая память, наши предки. И во имя этого нужно отбросить все недопонимания и объединиться», — заявил боец дивизии с позывным Горец.

Пресс-служба Музея Победы Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка»

Пресс-служба Музея Победы Зрители на фестивале

В процессе съёмок фильма «Азов» головного мозга» члены съёмочной бригады побеседовали с пленными украинскими националистами. Это произошло накануне удара ВСУ по казарме, в которой находились пленные «азовцы».

«Когда только началась специальная военная операция, все задавали вопросы: «А кто такие украинские нацисты?», «Правда ли, что они там есть?» Нам хотелось показать в интервью, насколько они «нелюди», насколько они увлечены идеологией, которая уже разрушила их мозги и продолжает рушить Украину», — отметила Марина Ким.

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Пресс-служба Музея Победы Показ фильма на кинофестивале

Пресс-служба Музея Победы Показ фильма на кинофестивале

Националисты оказались в известном смысле хорошо идеологически подкованными людьми, отметила режиссёр. Идеология, целенаправленно насаждавшаяся на Украине в последние 30 лет и ставящая своей целью борьбу с Россией, даёт свои результаты, добавила она.