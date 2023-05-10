Соловьёв возмутился беспрепятственным въездом Пугачёвой в РФ после критики СВО

Москва, , 21:13 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв резко отреагировал на беспрепятственный въезд певицы Аллы Пугачёвой в Россию после критики специальной военной операции на территории Украины.

Владимир Соловьев Василий Иванов © ИА REGNUM

В своей программе 10 мая он возмутился тем фактом, что примадонну «пустили назад». Телеведущий также негодовал по поводу того, что многие тепло встретили артистку.

«В ножки ей упадите, цветами встретьте…» — возмутился Соловьёв.

3 мая стало известно, что эстрадная певица, которая уехала в Израиль после начала специальной военной операции, вернулась в Россию. 6 мая певица приехала на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. Пугачёва ранее заявляла, что «не могла не приехать» на похороны к лучшему другу.

На церемонии прощания пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подошёл к певице, поцеловал и пожал ей руку.