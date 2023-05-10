Берлин, 10 мая, 2023, 20:54 — ИА Регнум. В настоящее время нет подходящих условий для полномасштабного наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил агентству DPA генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

Thomas Imo/picture alliance/photothek/ТАСС Карстен Бройер

«В последние недели ещё не было условий для полномасштабного наступления», — сказал он, уточнив, что земля ещё влажная, а на полях большие озёра.

Бройер добавил, что, исходя из контекста переговоров, подготовка к военным операциям ВСУ идёт полным ходом.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Он отметил, что Киев не чувствует давления со стороны союзников в связи с предстоящим началом наступления.

Между тем 7 мая американская газета The Washington Post написала, что Киев стремится снизить ожидания стран Запада от возможного контрнаступления ВСУ, так как боится не оправдать возложенные на него надежды.

Обозреватели Telegraph, в свою очередь, в мае 2023 года в своей публикации отметили, что российские планирующие бомбы заставили руководство Украины пересмотреть свои планы по контрнаступлению.