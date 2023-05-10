Генсек НАТО Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать Россию в ходе спецоперации

Брюссель, , 20:13 — REGNUM Нельзя недооценивать силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на территории Украины, поскольку Вооружённые силы РФ смогли создать оборонные рубежи для отражения «планируемого контрнаступления» ВСУ. Об этом 10 мая заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Мы никогда не должны недооценивать граждан России. Линия фронта была статична долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи… чтобы отразить планируемое контрнаступление», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Он отметил, что Киев не чувствует давления со стороны союзников в связи с предстоящим началом наступления.

Между тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы западные страны перестали оказывать военную поддержку Киеву. Он добавил, что достигнутый таким способом мир не будет отвечать интересам Запада, поэтому «нужно продолжать оказывать помощь Украине».