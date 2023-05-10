Киев, 10 мая, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) не планировали атаковать Москву в День Победы. Об этом заявил спикер главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала «Рада».

Владимир Вяткин/РИА Новости Празднование Дня Победы в Москве

«Я думаю, что если бы 9 Мая Украина что-то хотела сделать в Москве, то мы бы этот эффект, безусловно, увидели», — сказал он.

По словам Юсова, цель украинской армии — военные объекты, добавив, что киевскому режиму «малоинтересны» мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата.

БПЛА вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжает работать в обычном режиме.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Сергей Коротченко заявил, что налёт беспилотников на Кремль следует квалифицировать не как провокацию, а как акт международного терроризма, нацеленный на главу российского государства.