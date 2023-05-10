В Варшаве утверждают, что в переименовании Калининграда в Крулевец нет политических мотивов

Варшава, , 19:39 — REGNUM В канцелярии президента Польши заявили, что за переименованием Калининграда в Крулевец нет политического подтекста.

Калининград © Виталий Невар/ТАСС

Ранее польская государственная комиссия по стандартизации географических названий за пределами страны рекомендовала не использовать название Калининград и называть город польским именем Крулевец, а также использовать формулировку «Крулевецкая область» вместо Калининградской. Решение в комиссии объяснили необходимостью вести борьбу с «русским миром», а также «искусственным» происхождением слова «Калининград».

«Я не вижу здесь никакого политического контекста», — сказал глава Бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в ходе встречи с журналистами, добавив, что якобы на протяжении многих лет город на польском языке назывался Крулевцем.

В качестве аргумента он привёл тот факт, что в республике и про Эммануэля Канта говорят, что он родился в Крулевце, а не в каком-то другом городе.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что к решению властей Польши «переименовать» Калининград сложно относиться серьёзно, при этом «остервенение», в которое впадают в Варшаве, вызывает сожаление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что инцидент с российскими дипломатами в Варшаве в День Победы и переименование Польшей Калининграда являются уже не русофобией, а процессом, граничащим с безумием.

Первый зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, предложил переименовать все польские города, вошедшие в состав этой страны после 1945 года, а саму Польшу называть «Варшавским герцогством или Царством Польским в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи».