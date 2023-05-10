ФСБ пресекла подготовку теракта на Международном антифашистском фестивале в Самаре

Самара, , 19:28 — REGNUM Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в центре Самары во время проведения Международного антифашистского фестиваля. Об этом 10 мая сообщает ТАСС.

Сотрудники ФСБ © ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Отмечается, что имеющая российское гражданство уроженка Украины хотела передать неустановленному лицу средства для поджога на площади Куйбышева в Самаре, когда в городе с 1 по 6 мая проходил международный антифашистский фестиваль с участием более 1 тыс. человек.

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали злоумышленницу после закладки в тайник пакета с химическими компонентами. В её машине нашли телефон, в котором была переписка с лицом, представлявшимся сотрудником одной их военных организаций Украины.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело статье «Приготовление к террористическому акту». Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению её сообщников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель российской нефтепроводной компании «Транснефть» Игорь Дёмин заявил, что совершена попытка теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба». По его словам, это произошло на наливном пункте «Брянск». В результате теракта никто не пострадал.