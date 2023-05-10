ФСБ задержала уроженку Украины за подготовку теракта в Самаре
ФСБ пресекла подготовку теракта на Международном антифашистском фестивале в Самаре
Самара, 10 мая, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в центре Самары во время проведения Международного антифашистского фестиваля. Об этом 10 мая сообщает ТАСС.
Отмечается, что имеющая российское гражданство уроженка Украины хотела передать неустановленному лицу средства для поджога на площади Куйбышева в Самаре, когда в городе с 1 по 6 мая проходил международный антифашистский фестиваль с участием более 1 тыс. человек.
Сотрудники регионального управления ФСБ задержали злоумышленницу после закладки в тайник пакета с химическими компонентами. В её машине нашли телефон, в котором была переписка с лицом, представлявшимся сотрудником одной их военных организаций Украины.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело статье «Приготовление к террористическому акту». Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению её сообщников.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель российской нефтепроводной компании «Транснефть» Игорь Дёмин заявил, что совершена попытка теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба». По его словам, это произошло на наливном пункте «Брянск». В результате теракта никто не пострадал.