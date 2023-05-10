Путин поручил утвердить планы развития Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций

Москва, , 19:23 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил региональному правительству утвердить до 1 сентября планы социально-экономического развития Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломерации до 2030 года. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованном 10 мая на сайте Кремля.

Южно-Сахалинск © Алексей Даничев/РИА Новости

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской и Сахалинской областей утвердить планы комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации, Улан-Удэнской городской агломерации, городских округов Северобайкальск, Чита, Тында на период до 2030 года», — говорится в одном из пунктов.

Поручение необходимо исполнить до 1 сентября 2023 года.

Ранее президент России поручил проработать соглашение, которое позволит нарастить производство зерна и увеличить его экспорт в КНР, а также принять решение о продлении срока реализации федерального проекта «Чистый воздух» до 2030 года. Глава государства также дал поручение министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу до 1 июля рассмотреть возможность возведения нового объекта навигационной системы ТОФ на мысе Анива на Сахалине.