Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД РФ и вручили ноту протеста

Москва, , 19:13 — REGNUM Временный поверенный в делах Польши Яцек Щлядевский был вызван 10 мая в МИД России, ему была вручена нота протеста из-за провокации в отношении российских дипломатов 9 мая на кладбище в Варшаве, заявили в МИД.

Временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевский у здания МИД РФ © Павел Бедняков/РИА Новости

«В День Победы, священный для миллионов граждан Российской Федерации и других стран, входивших в состав Союза Советских Социалистических Республик, при сознательном бездействии польских властей была сорвана традиционная церемония возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма», — сказано в сообщении Министерства.

Инцидент на кладбище стал очередным звеном в цепи провокаций Варшавы, русофобская политика которой направлена на извращение истории Второй мировой войны в желании «вытравить» из памяти поляков благодарность Красной армии, отметили в МИД.

«Польскому дипломату было также заявлено, что развязанная Варшавой разнузданная антироссийская вакханалия вышла за рамки принципов общения соседних государств. Примеров немало. Мы не будем просто фиксировать эти проявления, поэтому адекватные ответные меры не заставят себя долго ждать», — сказано в сообщении Министерства.

Россия оставляет за собой право выбора времени и характера встречных действий в связи с данной провокацией Польши, отметили также в ведомстве.

9 мая агрессивная толпа не позволила послу России в Польше Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. «Активисты» требовали, чтобы Андреев снял георгиевскую ленточку. Посол был вынужден уехать, не возложив цветы. Власти Польши знали, что глава дипмиссии намерен по традиции посетить кладбище, однако необходимых мер принято ими не было, отмечали в МИД РФ.

В тот же день в МИД заявили, что Варшаве будет заявлен решительный протест. Нынешняя провокация — оскорбление памяти более 600 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Польши от немецкой оккупации, отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с послом России в Польше, а также намерение польских властей «переименовать» Калининград, заявил, что эти события являются «уже не русофобией, а процессом, граничащим с безумием». В МИД РФ заявили, что выражение решительного протеста станет не единственным ответом Варшаве.