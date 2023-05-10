Стокгольм, , 19:09 — REGNUM В Швеции на заводе, производящем боеприпасы, прогремел взрыв, есть пострадавшие. Об этом 10 мая пишет американское издание The Washington Post.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации издания, речь идёт о предприятии в Карлсборге, которое производит мелкокалиберные снаряды. В результате ЧП травмы получил как минимум один человек.

Отмечается, что точную причину произошедшего пока не установили, но в полиции считают, что к инциденту привела ошибка, допущенная во время проведения ремонтных работ.

Уточняется, что взрыв не спровоцировал пожар. Спасательные службы оценили ситуацию как довольно спокойную.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт на Украине существенно улучшил ситуацию с работой в шведском городе Эрншельдсвике, в котором находится завод по производству военной техники BAE Systems Hägglunds, написал обозреватель Пирьо Аувинен. На предприятии выпускают боевые машины пехоты CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10.