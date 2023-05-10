Киев, 10 мая, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о поддержке киевского режима со стороны Запада.

РИА Новости Подбитый танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан ВСУ

Ранее глава дипломатии Евросоюза заявил, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы западные страны перестали оказывать военную поддержку Киеву. Он добавил, что достигнутый таким способом мир не будет отвечать интересам Запада, поэтому «нужно продолжать оказывать помощь Украине».

«Прекращение поставок оружия на Украину абсолютно не означает «немедленное окончание войны». Это чистый оксюморон», — оценил Подоляк высказывание западного дипломата в социальной сети Twitter.

По его словам, прекращение военной поддержки может означать лишь увеличение масштабов боевых действий, а также их перенос на другие территории.

Как сообщало ИА REGNUM, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что для США важно, чтобы конфликт на территории Украины продолжался, так как это гарантирует прибыль их военно-промышленного комплекса, победа Киева Вашингтону не нужна. По его словам, неважно, кто побеждает, важно, чтобы противостояние не прекращалось, потому что это обещает им прибыль.