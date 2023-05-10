Москва, 10 мая, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны, ФСБ и Росгвардии определить сроки передислокации военного аэродрома Черёмушки из центра Читы. Об этом говорится в перечне поручений, утверждённом главой государства по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, прошедшего 14 марта 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Минобороны России совместно с ФСБ России и Росгвардией определить сроки передислокации из центра городского округа города Читы военного аэродрома Воздушно-космических сил «Черёмушки», — сказано в поручении.

Также глава государства поручил назначить сроки передачи в собственность Забайкальского края объектов культурного наследия и земельных участков, состоящих на балансе Минобороны, но не используемых в интересах Забайкальского гарнизона.

Срок исполнения поручения — 1 июля 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу рассмотреть возможность возведения нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива на Сахалине. Также военному ведомству поручается определить источник финансирования строительства.