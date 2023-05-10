Киев, 10 мая, 2023, 18:53 — ИА Регнум. У президента Украины Владимира Зеленского остаётся не так много возможностей «сохранить лицо» на фоне событий в зоне боевых действий, а потому он может пойти на переговоры с Россией, возможно, при посредничестве Китая, написал в своей статье обозреватель американского издания The Hill Джозеф Боско.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский может опасаться провала контрнаступления из-за больших задержек с поставками западных танков и из-за отказа президента [США Джозефа] Байдена предоставить истребители и системы вооружения большей дальности. Зеленский, возможно, захочет заключить сейчас самую выгодную сделку из возможных», — считает автор.

Если такие переговоры действительно начнутся, то Россия сохранит за собой часть территорий, которые ранее входили в состав Украины, отметил Боско.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные страны выполнили 98% пожеланий Украины в части поставок оружия и боеприпасов для ВСУ, а также обучения работе с современной военной техникой. У Киева есть всё необходимое для успешного контрнаступления, сказал он. Украинские политики, в свою очередь, в апреле–мае 2023 года начали значительно более осторожно, нежели ранее, говорить о контрнаступлении ВСУ.

В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что контрнаступление окажется неудачным и тогда будет проведено ещё одно. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, призвал не относиться к контрнаступлению ВСУ «как к голливудскому фильму», отметив, что, в отличие от кинематографа, «одного решающего сражения» не будет.