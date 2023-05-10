Москва, 10 мая, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Во время прощания со звездой «Убойной силы» Александром Тютрюмовым, внезапно скончавшимся 6 мая, его другу, народному артисту РФ Юрию Чернову стало плохо с сердцем, сообщает 10 мая МК.

Максим Блинов/РИА Новости Актёр Юрий Чернов

«В разгар прощания 74-летнему Чернову внезапно стало плохо с сердцем. Актеру вызвали «скорую». Приехавшие врачи стали настаивать на немедленной госпитализации. Но Чернов категорически отказался ехать в больницу», — говорится в публикации.

В итоге медики оказали помощь артисту, и он вместе с другими коллегами поехал на кладбище хоронить друга.

Траурная церемония прошла 10 мая в кинотеатре «Родина». С артистом простились более 100 человек, среди которых его родные, друзья и коллеги. Также церемонию посетили губернатор города Александр Беглов и председатель комитета по культуре Федор Болтин.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр и режиссёр Александр Тютрюмов скончался 7 мая в Санкт-Петербурге в 64 года. В СМИ прошла информация, что причиной смерти заслуженного артиста России стал панкреатит.

Позднее его дочь Александра Тютрюмова сообщила, что актёр скончался в результате воспалительного процесса внутренних органов.

Тютрюмов родился в 1959 году в Подпорожье в Ленинградской области. Учился во ВГИКе. В карьере актёра около 90 фильмов и сериалов, самые известные из которых — «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Крот», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».