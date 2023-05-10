Москва, 10 мая, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не просто признаёт неизбежность провала предполагаемого контрнаступления Киева, но и осознаёт, что на самом деле у ВСУ есть лишь одна сомнительная попытка его совершить. Так в беседе с ИА REGNUM политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо прокомментировал высказывание украинского дипломата об организации новых контратак в случае неудачи ближайшей.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию заявил, что в случае неудачи контрнаступления Киев попытается организовать ещё одно. Он также попросил Германию увеличить военную помощь Украине.

«Если бы Кулеба был уверен в победе Украины, то не увёз бы свою семью за границу, как признавался ещё в прошлом году. Значит, как должностное лицо он понимает неизбежность поражения. Сейчас Кулеба просто заполняет эфир странным комментарием на фоне затянувшегося молчания главнокомандующего ВСУ. Он должен что-то говорить, хотя сказать и нечего. А первых и вторых наступлений как не было, так и нет», — отмечает Мезюхо.

По словам политолога, у Украины есть лишь одна сомнительная попытка на контрнаступление, но она обречена на провал, даже несмотря на поддержку западных сил. Обращение к Германии в ходе интервью увеличить военную помощь — тому подтверждение.

«Кулеба занимается тем, что продаёт войну на экспорт. Мы не знаем истинные размеры помощи, которая доходит до военных, до фронта. И сколько из этой якобы помощи оседает в карманах евробюрократов и украинских чиновников», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал общественность более сдержанно относиться к распиаренному и широко анонсируемому контрнаступлению украинских войск. Он подчеркнул, что контратаку Киева нельзя рассматривать как одно сражение, «которое всё решит».

Сам глава внешнеполитического ведомства Украины ранее в эфире местного телеканала поделился, что засыпает и просыпается с мыслями о контрнаступлении украинской армии. Кулеба рассказал, что активно занимается делами, способствующими получению ВСУ от партнеров всего, что нужно для контрнаступления.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне выразил сомнение в успехе будущей наступательной операции Украины. По его словам, контрнаступление может оказаться не решающей точкой военного конфликта.