Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM В ночь на 10 мая в Санкт-Петербурге на припаркованный автомобиль упала противотанковая граната. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Парковка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным канала, снаряд, который прилетел неизвестно откуда, ударился в заднюю часть машины Lada Vesta и отскочил в сторону. Владелица автомобиля вызвала полицию.

По предварительной информации, это была ручная кумулятивная противотанковая граната со спиленной ручкой. Сейчас находку изучают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подольске на территорию парковки упал беспилотник с видеокамерой. Несмотря на полный запрет полётов, дрон 9 мая кружил над Подмосковьем. Взрывных устройств на нём не было.