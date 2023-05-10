Москва, , 18:27 — REGNUM Ученик 9-го класса скончался в школе на востоке Москвы. Это произошло после урока физкультуры. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

10 мая в одной из школ в районе Перово на востоке Москвы умер ученик 9-го класса. Это произошло на перемене между первым и вторым уроками. По расписанию до этого класс находился на уроке физкультуры.

По данным очевидцев, мальчик выглядел здоровым и на уроке выполнял все задания.

«На физкультуре он вёл себя активно, после урока переоделся, пришёл на урок русского языка и умер. Всё очень быстро произошло. Это случилось около 9.30 утра, между первым и вторым уроком», — рассказал собеседник агентства.

Школьнику вызвали скорую, но врачи ничем не смогли ему помочь. Причину смерти ребёнка пока не установили. О погибшем мальчике известно, что он из многодетной семьи и показывал хорошие результаты в учебе.

Правоохранители проводят опрос учителей и одноклассников погибшего.