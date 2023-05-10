Москва, 10 мая, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Планы Североатлантического альянса открыть свой офис в столице Японии свидетельствуют о намерении продолжить милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и усилить блоковое противостояние. Об этом 10 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Милитаристская Япония

«Намерение НАТО открыть офис в Токио — очередное свидетельство… глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР, чтобы плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности», — сказала она в ходе брифинга.

По её словам, продвижение НАТО в Азии приведёт к милитаризации региона и усилению блокового противостояния.

Ранее японская газета Nikkei сообщила о переговорах представителей НАТО и правительства Японии по поводу открытия офиса. Согласно опубликованным данным, представительство альянса в азиатской стране будет предназначено для консультаций сторон по различным вопросам. В них, как предполагается, также смогут принимать участие Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Москва не стремится к полномасштабной конфронтации со странами — членами НАТО. По его словам, Россия проводит «гибридные и тайные операции».

Между тем замглавы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко отметил, что в отношениях двух стран не наблюдается положительных изменений. Скорее наоборот, прослеживается тенденция к их дальнейшему ухудшению. По его словам, японские власти открыто заявили о желании проводить политику, наносящую России ущерб.