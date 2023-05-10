Калининград, 10 мая, 2023, 18:11 — ИА Регнум. К решению властей Польши «переименовать» Калининград сложно относиться серьёзно, при этом «остервенение», в которое впадают в Варшаве, вызывает сожаление, заявил 10 мая губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Михаил Голенков/РИА Новости Антон Алиханов

«Я уже, честно вам скажу, никак не реагирую на польскую словесную эквилибристику. Серьезно к этому относиться крайне сложно. Очень прискорбно, что поляки все больше и больше приходят в остервенение, политиканство», — сказал Алиханов в эфире «России-24».

Ранее польская государственная комиссия по стандартизации географических названий за пределами страны рекомендовала не использовать название «Калининград» и называть город польским именем Крулевец, а также использовать формулировку «Крулевецкая область» вместо Калининградской. Решение в комиссии объяснили необходимостью вести борьбу с «русским миром», а также «искусственным» происхождением слова «Калининград».

Некоторые города Восточной Пруссии, переданные Польше после Второй мировой войны, ранее тоже имели другие названия, так что Варшаве следовало бы помнить об «эффекте бумеранга», отметил Алиханов.

Ранее сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что Россия, используя предложенную Варшавой логику, могла бы именовать Польшу «Привислинским краем», как во времена Российской империи, но не делает этого, и что Варшаве тоже следует придерживаться топонимических решений, утвержденных в 1946 году.

Первый зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, предложил переименовать все польские города, вошедшие в состав этой страны после 1945 года, а саму Польшу называть «Варшавским герцогством или Царством Польским в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи».