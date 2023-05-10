Нижний Новгород, , 18:19 — REGNUM Писатель Захар Прилепин, пострадавший в результате покушения, чувствует себя стабильно и постепенно выздоравливает. Об этом сослуживец Прилепина Сергей Завдовеев сообщил 10 мая телеканалу «Звезда».

Захар Прилепин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отказался что-либо говорить о покушении, сославшись на тайну следствия.

«Но чувствует Захар себя стабильно, идёт на поправку!» — заверил Завдовеев.

Завдовеев командовал в Донбассе батальоном, в котором служил Прилепин. Ранее он назвал писателя открытым и смелым человеком, который во многом пренебрегал своей безопасностью, например, отказывался надевать бронежилет и сам водил машину.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая автомобиль с Прилепиным подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское Нижегородской области. Писатель получил переломы ног и был на вертолёте доставлен в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб. В совершении подрыва сознался задержанный гражданин Украины Александр Пермяков, его поместили в СИЗО по решению суда. Нижегородский губернатор Глеб Никитин 9 мая навестил Прилепина в больнице и снял его на видео. Писатель поздравил жителей России с Днём Победы.