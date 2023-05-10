Захарова о словах Блинкена: США подталкивают Киев к ещё более страшным преступлениям

Москва, , 18:06 — REGNUM Заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Белый дом оставляет на усмотрение руководства Украины способы защиты своей территории, говорит о намерении подтолкнуть Киев к более страшным преступлениям. Об этом 10 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Подстава Сергей Корсун (с) ИА REGNUM

«Именно поощрение и подталкивание, вот об этом действительно подобные заявления свидетельствуют… свидетельствуют о намерении подтолкнуть киевский режим к совершению ещё более страшных преступлений», — заявила она в ходе брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата.

БПЛА вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжает работать в обычном режиме.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Сергей Коротченко заявил, что налёт беспилотников на Кремль следует квалифицировать не как провокацию, а как акт международного терроризма, нацеленный на главу Российского государства.