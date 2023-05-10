Практически ежедневно поступают сообщения о том, что наши авиаудары «накрывают» иностранцев, решивших заработать, воюя против России на стороне ВСУ. На этом фоне любопытным выглядит жалобы немецкого солдата удачи, успевшего до Украины пострелять в Афганистане: в ВСУ к наёмникам относятся, как к пушечному мясу, платят мало, норовят обмануть. Как эти признания согласуются с тем, что тысячи «платных добровольцев» с Запада едут на Украину?

Олег Кривошапов, Сергей Адамов, , 18:47 — REGNUM Среди 240 бойцов противника, уничтоженных только за прошедшие сутки на донецком направлении, были не только кадровые военнослужащие ВСУ, но и иностранные наёмники. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За день до этого потери противника составили 465 человек, и среди них также находились иностранцы.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

8 мая по вооруженным «туристам», воюющим против России, был нанесен «персональный» авиаудар. Истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил управляемые авиабомбы на пункт временной дислокации зарубежных наёмников в районе Ивановки (Харьковская область), сообщил РИА «Новости» Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки ВС России «Запад». И это не единственный подобный удар, который ВКС России произвели только за последние дни. 5 мая Зыбинский проинформировал: наша оперативно-тактическая авиация нанесла удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов.

На фоне постоянных сообщений об уничтожении всё новых и новых солдат удачи (что по логике означает особую опасность их «командировок» на Украину) любопытно выглядит интервью, которое в начале мая дал немецкому порталу T-Online бывший наёмник из Германии Йонас Краценберг. Мировые, и в том числе российские СМИ, активно цитировали нелестную характеристику ВСУ, которую дал Краценберг. Он заявил, что украинская армия заметно уступает бундесверу в профессионализме и поражена коррупцией. Но особо бывший солдат удачи, воевавший в украинском «Интернациональном легионе», отметил пренебрежительное отношение украинских командиров к «побратимам»-иностранцам и низкое жалование наёмников. В сущности, офицеры ВСУ, по его словам, видят в иностранных комбатантах исключительно пушечное мясо.

При этом, если судить по биографии 26-летнего Йонаса Краценберга, которую приводит T-Online, это «штучный товар». Йонас — бывший боец бундесвера, три года участвовал в операциях западной коалиции в Афганистане, демобилизован с отличием, после чего сразу направился в зону СВО, где воевал с марта по декабрь прошлого года. Краценберг считает, что покинуть ряды «Легиона» следовало бы намного раньше, учитывая, что многие командиры «пытались прикрыть ложью собственные ошибки».

«Наши винтовки поступили из Чехии, автомобили из США, а гранаты из Германии. Но этого всегда было мало. Украина платит за это (нехватку вооружений) жизнями. В той ситуации, в которой я был на фронте, у России всегда было больше припасов», — жаловался бывший наёмник. Кроценберг также сетовал на то, что «нам нигде так не лгали, как на Украине». По словам экс-наёмника, с ложью он столкнулся не только на передовой, но и в тылу, когда лежал в госпитале. Йонасу заявили, что там якобы отсутствует аппарат МРТ, и лишь «после долгих переговоров» это устройство «внезапно появилось».

Это сообщение о том, что вооруженные иностранцы в рядах ВСУ находятся в худшем положении, чем, например, «специалисты» западных ЧВК в странах Африки, на первый взгляд, контрастирует с данными о количестве наёмников (по понятным причинам неполными).

Потери ВСУ на 10.05.2023 Министерство обороны России

На сложных участках

По оценке, которую МИД России дал в ноябре прошлого года на Украине побывали в общей сложности свыше 8 тыс. наемников более чем из 60 стран мира, в первую очередь — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. Сколько из них в действительности уничтожено на украинской земле, достоверно неизвестно. Однако только численность погибших граждан Польши, если верить польским же источникам, в ноябре прошлого года достигла 1,2 тыс. человек.

Подразделения иностранных наемников действуют на разных участках фронта, как правило — на наиболее угрожаемых, поясняет ИА REGNUM военный корреспондент Anna-News Владимир Разин. Были сообщения, что наёмники в таких «горячих точках», как районы Марьинки, Авдеевки и на участке фронта у Горловки, — указывает эксперт.

Но наемники применяются точечно, в том случае, если подразделения ВСУ не справляются с ситуацией, уточняет Разин.

«Как пушечное мясо используют редко, чаще — как группы быстрого реагирования, — рассказывает Разин. — Наемники выдвигаются в случаях, когда нужно попытаться отбить позицию, которую освободили наши войска. Как правило, такие попытки успехом не заканчиваются: эти группы разбиваются на подходе или в ходе боестолкновения. Были случаи уничтожения наемников из Грузии и Польши непосредственно в окопах на самом «передке». Как правило — в результате артиллерийского огня».

Возникает закономерный вопрос — почему украинские «располаги» все же продолжают пополняться наёмниками из дальнего и ближнего зарубежья, не обладающими такими качествами и подготовкой, чтобы рассчитывать на «особо бережное» отношение к себе со стороны командования ВСУ.

Китель с шевроном вооруженных сил Австрии, найденный на территории села Берховка в ДНР © Евгений Биятов/РИА Новости

«Охотники», фанатики и профессионалы

Если исключить инструкторов и других специалистов высокой квалификации, не выдвигающихся на передовую, а учитывать именно тех, кто воюет на фронте, то их следует разделить на две группы, сказал ИА REGNUM военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

«Прежде всего, это невменяемые, которые приехали «пострелять на сафари», а также фанатики, которые прибыли повоевать по личным убеждениям, например — нацистским», — рассказывает эксперт. Яркими представителями этой категории можно считать французских неонацистов Гийома Андреони и Алана Винерона. Эти поклонники Гитлера и коллаборационистов из дивизии СС «Шарлемань», задержанные в апреле в Париже, воевали в составе полка «Азов» (запрещен в РФ) и 92-й бригаде ВСУ — сейчас им на родине грозит до 15 месяцев тюрьмы.

В мартовской статье The New York Times с говорящим названием «Украденная доблесть: американские добровольцы на Украине, которые лгут, растрачивают деньги и ссорятся» отмечалось: «Сейчас, после года боевых действий, многие из этих доморощенных групп добровольцев сражаются между собой и мешают действиям (регулярных сил). Некоторые растратили деньги или приписали себе чужую доблесть. Другие, как показывают данные, прикрывались благотворительностью, одновременно пытаясь нажиться на войне».

Помимо «любителей сафари» и идейных русофобов, среди наёмников, воюющих на Украине есть настоящие специалисты, отмечает Онуфриенко. «Они действительно хорошо оплачиваемы и хорошо подготовлены, их подготовка стоит дорого, — рассказывает он. — Вот последних действительно берегут. Это элита. Это хорошо оплачиваемые через частные военные компании, их не «светят».

Они практически нигде никогда не попадают в кадр. Это действительно ценный ресурс, как и силы специальных операций, совместно с которыми они действуют».

Для примера: в сентябре 2022 года на международном портале поиска работы для силовиков Silent Professionals («Молчаливые профессионалы») появилось объявление — предложение работы на Украине с расценками в 1-2 тыс. долларов в день. Утверждалось, что миссия будет состоять в эвакуации и защите гражданских лиц и военных. Указанные расценки — очень высокие, пояснял тогда изданию «Взгляд», руководитель ЧВК «РСБ-Групп», ветеран ФСБ Олег Криницын. По его словам, за работу в Ираке, в особо опасных зонах, наподобие Эль-Фаллуджи, Пентагон платил бойцам ЧВК Academi 500-800 долларов в сутки, а в спокойных районах суточная плата составляла 200-300 долларов.

Среди квалифицированной западной «обслуги» на Украине есть и те, кто непосредственно эксплуатирует боевую технику, уверен военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. Они прибывают в соответствии с волей своих властей, хотя и не в официальном статусе военнослужащих своих стран. Так, расчетами пресловутых Himars и гаубиц М777 (известных как «Три топора»), по словам эксперта, командуют не украинские военные, а американские. Это касается и другой сложной боевой техники.

Суд над иностранными наемниками в Донецке © Илья Питалев/РИА Новости

Охота на любителей «сафари»

Фанатики и любители «сафари» — это и есть настоящее «пушечное мясо», указывает Онуфриенко. «Их, правда, поменьше стало, когда пошли потери большие, — утверждает собеседник ИА REGNUM. — Этих не жалеют, бросают в бой по вполне понятным причинам».

Можно предположить — судя по рассказу Йонаса Краценберга, ему довелось попасть в подразделение «Интернационального легиона» ВСУ, укомплектованного именно такими бойцами.

Военный обозреватель Литовкин указывает, что войны с участием США и стран НАТО вообще отличаются вовлечением массы сомнительных категорий «комбатантов». «Это всякий сброд, различные военные и политические авантюристы, — говорит собеседник ИА REGNUM. — И их главная цель — нажиться на войне».

Онуфриенко приводит в пример входящего в «Легион» батальона джихадистов, носившего имя Джохара Дудаева — и который после гибели своего командира был переименован в «батальон Исы Мунаева». «То есть это «беженцы» с Кавказа, — рассказывает эксперт. — Причем не только с российского Северного Кавказа. Там был даже кто-то из генштаба минобороны Азербайджана, на которого завели уголовное дело. Всевозможные мафиозные группы, которые «кошмарят» европейцев. И от них европейцы с удовольствием избавляются. Очень удобно. Их отправляют на убой, чтобы они не возвращались. Этих утилизируют, точно так же, как активистов «майдана»:

комбат приезжал, набирал этих невменяемых «попрыгунчиков», отвозил их в Донбасс, и там они все благополучно «утилизировались». Ничего не изменилось, этот принцип работает и сегодня».

Как, в свою очередь отмечает Разин, бойцы, находящиеся на разных участках фронта, регулярно слышат в радиоэфире речь на иностранных языках. Английской и польской речи, по отзывам наших военных, не стало меньше.

Пресловутые любители «сафари», хоть их и стало, как утверждает Онуфриенко, заметно меньше, продолжают ехать на Украину. Это подтверждают, в частности, данные портала с говорящим названием Foreign Combatants, представляющего собой базу с именами, позывными и фотографиями иностранных граждан, пребывающих на украинской земле с конкретной целью — убивать русских.