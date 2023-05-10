Политолог Мухин назвал президента Грузии отъявленной русофобкой из-за её недовольства отменой виз

Москва, , 18:04 — REGNUM Когда Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, она подтвердила делом свои слова о том, что не рассматривает окружающие её страны как априори враждебные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Так он прокомментировал решение российских властей, а также реакцию грузинского президента Саломе Зурабишвили, которая обвинила Москву в якобы провокации и предсказала грузинам «политическое напряжение».

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Напряжение возникнет только у неё как у канонической атлантистки и отъявленной русофобки. И ей не стоит переносить собственные переживания на граждан Грузии», — сказал Мухин.

По словам политолога, Россия продемонстрировала, что готова подтверждать делом слова её президента Владимира Путина о том, что РФ не рассматривает окружающие государства как своих противников. Напротив, она относится к ним позитивно, и только поведение этих стран может привести к включению в списки недружественных.

«Грузия в последнее время совершила много актов гражданской сознательности. В частности, осудила президента-маньяка Михаила Саакашвили. Кроме того, она не присоединилась к санкциям. То есть она сделала много шагов в направлении России. Понятно, что Грузия зависит от западных стран и продолжит зависеть. Но у нас такое долгое общее прошлое, что не протянуть такую руку Россия явно не могла», — сказал Мухин.

Кроме того, как отметил политолог, в Тбилиси обиделись на то, что им не предоставили статус кандидата в члены ЕС.

«Но они пошли на это обострение с западными странами сознательно. Они прекрасно понимают, что без российского рынка экономика Грузии превращается в тыкву. И выбор очень простой — либо восстанавливать торгово-экономические отношения с Россией и получать доступ к российскому рынку, либо садиться на дотационную иглу кого бы то ни было: США, ЕС и так далее», — сказал Мухин.

Он уверен, что грузины сделали правильный выбор — вернуться на российский рынок и развивать свою экономику в суверенном, национальном ключе, а не брать пример с Украины и на 100% зависеть от внешних вливаний с соответствующей потерей суверенитета.

Напомним, что в отличие от президента Грузии другие ветви власти в этой республике к действиям России отнеслись вполне благожелательно. Так, министерство экономики и устойчивого развития этой страны заявило, что безвизовый режим положительно скажется на грузинских гражданах, проживающих в России. Кроме того, спикер грузинского парламента заявил, что власти страны не планируют вводить санкции против РФ исходя из национальных интересов и во избежание обострения отношений. В свою очередь, бывший советник посольства Грузии в России, экс-сотрудник Союза грузин России Иосиф Гвритишвили заявил ИА REGNUM, что решение властей РФ отменить визовый режим с Грузией, а также снять запреты на полёты российских авиакомпаний в эту республику объясняется в первую очередь тем, что Тбилиси воздержался от того, чтобы открывать второй фронт против РФ, несмотря на давление Украины и посольства США.