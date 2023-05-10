Конгрессмен США Комер обвинил семью Байдена в получении миллионов долларов из Китая

Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Члены семьи Джо Байдена, когда он был вице-президентом США, получили из Китая миллионы долларов. Об этом 10 мая заявил конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер на пресс-конференции.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вместо того чтобы быть честным с американским народом, Байден со времён выборов 2020 года утверждал, что его семья не получала деньги из Китая. Это было ложью», — сказал Комер.

По его словам, Байден и сейчас продолжает лгать американскому народу.

Конгрессмен также заявил о выявлении связей семьи Байдена с фирмами, которые получали из-за границы крупные суммы. Он отметил, что комитет по надзору и подотчётности палаты представителей озабочен подозрительной сетью из более чем 20 фирм, которые использовались Байденами и связанными с ними лицами для обогащения.

Комер утверждает, что большинство этих компаний были созданы, когда Байден был вице-президентом США. По его словам, семья Байдена, связанные с ней лица получили более $10 млн от иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, которая, как утверждалось, была найдена в ноутбуке сына президента США Хантера Байдена. На основании полученных данных утверждалось, что Хантер Байден вёл лоббистскую работу, обеспечивая за определённое вознаграждение доступ бизнесменам к его отцу, занимавшему пост вице-президента США.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель отказался комментировать информацию о причастности госсекретаря Энтони Блинкена к попыткам скрыть историю с ноутбуком сына президента Хантера Байдена.