Yle: в Финляндии укреплённый остров у границы с Россией решили продать за €8 млн

Хельсинки, , 18:05 — REGNUM Небольшой остров с военными укреплениями, расположенный вблизи границы с Россией, выставлен на продажу в Финляндии за €7,9 млн. Об этом сообщила 10 мая общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

Остров Ранкки Kotkansaaret

Многие из более чем 180 тыс. финских островов принадлежат частным лицам. К ним относится и остров Ранкки в юго-восточной части страны, находившийся под управлением Сил обороны Финляндии до 2015 года.

«Продаётся бывший военный остров у границы с Россией. Запрашиваемая цена составила почти 8 млн евро», — говорится в сообщении.

Владелец по имени Исмо Рятю восемь лет назад приобрёл остров за €700 тыс. По его словам, в Ранкки вложены значительные средства. На острове продаётся 100 зонированных земельных участков, а во всех зданиях есть геотермальное отопление.

Рятю уверен, что продаст остров до конца года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о безуспешной попытке владельцев турецкого острова Кучук-Орак в Эгейском море продать его за 125 млн турецких лир. Заповедный остров площадью 22,6 га с роскошной виллой и оливковой рощей выставлен на продажу больше десяти лет, при этом цену на него постоянно снижали.