Путин поручил рассмотреть вопрос о соглашении с КНР по проекту зернового коридора

Москва, , 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил проработать соглашение, которое позволит нарастить производство зерна и увеличить его экспорт в КНР. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованном 10 мая на сайте Кремля.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, речь идёт о проекте «Новый сухопутный зерновой коридор».

«Рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения между Россией и Китаем… в целях увеличения объёмов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объёмов его экспорта на рынок КНР», — говорится в одном из пунктов.

Ранее президент России поручил принять решение о продлении срока реализации федерального проекта «Чистый воздух» до 2030 года. Глава государства также дал поручение министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу до 1 июля рассмотреть возможность возведения нового объекта навигационной системы ТОФ на мысе Анива на Сахалине.