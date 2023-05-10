Москва, 10 мая, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Отец известного блогера-миллионника Елены Блиновской Олег Останин заявил в программе «Малахов» на канале «Россия 1», что именно муж дочери создал схему по отмыванию налогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Блиновская

«Лена ни в чем не виновата! Она сейчас в хреновом состоянии. У меня всё арестовали, всё! Мало того, ячейки выгребли. Я пришел в банк, спросил, почему пустая? Мне ответили: «Не знаем». У Нины, жены моей, пенсию арестовали», — сказал он.

Останин убеждён, что его дочь оказалась под домашним арестом и следствием из-за действий супруга Алексея Блиновского.

«Я против Алексея. Всю эту систему сделал Алексей! Она любит, у них любовь», — отметил отец блогера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елена Блиновская была задержана 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии.

В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, Блиновская занизила полученные доходы и не заплатила за период 2019–2021 годов свыше 918 млн рублей налогов.

Между тем в марте 2023 года появившуюся было в СМИ информацию о том, что деятельностью блогера заинтересовалась полиция, Блиновская опровергла, заявив, что это фейк, а налоги она платит. Тем не менее после задержания блогер полностью признала вину.