Вашингтон, 10 мая, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден примет в конце июня в Вашингтоне с официальным визитом премьер-министра Индии Нарендру Моди. Об этом 10 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

«Предстоящий визит подтвердит глубокое и тесное партнерство между Соединенными Штатами и Индией и теплые узы семьи и дружбы, которые связывают вместе американцев и индийцев», — сказала она на брифинге, уточнив, что встреча состоится 22 июня.

Жан-Пьер выразила надежду, что визит Моди укрепит общую приверженность двух стран «свободному, открытому, процветающему и безопасному Индо-Тихоокеанскому региону».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов заявил, что США рассматривают Индию как важнейший антикитайский бастион в регионе и поэтому не требуют от Нью-Дели ничего особенного и продолжают помогать ему.

Таким образом он прокомментировал данные агентства Bloomberg о том, что Вашингтон решил воздерживаться от открытой критики Индии, чтобы удержать её на своей стороне в рамках конфронтации Белого дома с КНР.