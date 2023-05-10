Москва, 10 мая, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Активность на туристическом рынке Европы продолжает восстанавливаться, несмотря на такие негативные факторы, как перебои в работе британского транспорта и военный конфликт на Украине. Об этом написал «Коммерсант», ссылаясь на данные Европейской комиссии по туризму.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

Отмечается, что на минувшей неделе ведущие авиакомпании Европы анонсировали резкий рост туристической активности текущим летом, а авиакомпании США принимают на работу новых сотрудников, чтобы справиться с увеличением спроса после снятия коронавирусных ограничений.

«Несмотря на недавний рост цен, потребители не хотят сильно экономить на путешествиях, особенно это касается второй половины года», — цитирует издание текст доклада Европейской комиссии по туризму.

Отмечается, что замедление инфляции, снижение цен на топливо, более низкие риски рецессии окажут поддерживающее влияние на туристический рынок, несмотря на остающуюся рыночную неопределенность из-за конфликта на Украине.

Уточняется, что в целом европейский туризм встречает 2023 год в достаточно устойчивом положении. Так, на первых местах по росту прибытий оказались Сербия (плюс 32%) и Турция (плюс 21%). Это произошло в том числе из-за притока туристов из России, которые воспользовались безвизовым режимом этих государств.

Согласно данным, при этом в Финляндии резкое уменьшение потока туристов из России привело к общему сокращению международных прибытий на 22%.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра экономического развития России Максима Решетникова, правительство РФ работает над соглашениями о безвизовом режиме с некоторыми странами Персидского залива. Он отметил, что в настоящее время ближневосточные страны выступают ключевыми партнёрами Москвы в сфере туризма.

Президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний.

Кроме того, российский лидер отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. Исключение составят граждане, въезжающие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, в том числе в целях получения образования.

Власти Бали захотели ограничить количество отдыхающих на острове иностранцев, в том числе граждан России. О таком намерении рассказал 5 мая губернатор Бали Ваян Костер. По словам Костера, возможная система квот будет требовать от туристов регистрации за год до запланированной поездки. Таким образом, отдыхающие окажутся в очереди на въезд.