Москва, 10 мая, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Ограничения при проведении акции «Бессмертного полка» в Германии и Латвии являются позором и покушением на решения Нюрнбергского трибунала. Об этом 10 мая заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Кристина Зоркина/ТАСС Памятные мероприятия в Берлине в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ

По её словам, в 2023 году к запретам присоединилось правительство ФРГ.

«Это позор для всего германского общества. Вам могут нравиться или не нравиться философия, идеология, политические деятели. Но вы не имеете права подвергать сомнению решения Нюрнбергского трибунала», — заявила дипломат в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что действия властей Берлина являются ничем иным, как «покушением на решения Нюренберга». Она уточнила, что введённые меры привели к тому, что представители органов правопорядка «несколько раз бесцеремонно останавливали участников «Бессмертного полка» на пути к мемориалу в Тиргартене».

Представитель МИД России добавила, что ограничения ощутили на себе и желающие отметить День Победы жители Латвии.

«Власти Прибалтики, в частности Латвии, отказывают людям в возможности почтить память своих предков или тех людей, кто освобождал их предков», — рассказала дипломат, добавив, что для того, чтобы почтить память героев, не нужно покидать пределы той или иной страны.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни людей приняли участие 9 мая, в День Победы в шествии «Бессмертного полка» в Берлине. Уточняется, что сотрудники полиции не позволили организаторам объявить минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне на самом мемориале, они попросили сделать это рядом, на улице 17 июня.

Суд Берлина запретил 9 мая выходить на улицу с флагами России и СССР.

«Высший административный суд счёл жалобу [полиции] обоснованной. Показ флагов России и СССР, а также георгиевской ленты по-прежнему запрещён», — говорится в сообщении полиции.

5 мая в полиции Берлина заявили о запрете демонстрации флагов России и Украины у советских мемориалов в дни празднования победы над нацизмом 8 и 9 мая.

6 мая административный суд Берлина отменил этот запрет в отношении флага Украины, а 7 мая — в отношении флага России.