Врачи увидели сложности в инициативе о передаче части функций медсёстрам

Москва, , 17:27 — REGNUM Медсёстры не должны заниматься бюрократической деятельностью и вместо врачей заполнять множество официальных бумаг, иначе некому будет выполнять прямые обязанности медперсонала, считают врачи, с которыми поговорил корреспондент ИА REGNUM. Они негативно оценили предложение Министерства здравоохранения России перераспределить нагрузку между врачами и медсёстрами, увидев в перестановке нехватку кадров.

Ранее центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России подготовил методические рекомендации по перераспределению обязанностей между врачами и персоналом со средним медицинским образованием. Так, медсёстрам предлагают передать ряд важных задач участкового терапевта, например, подготовку списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров, а также санитарно-гигиеническое просвещение населения. Ведомство считает нужным делегировать медсестре от врача некоторые административные функции, чтобы пересмотреть исторически сложившиеся процессы.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев отметил, что действительно значительную часть приёма врача занимает заполнение различных документов и протоколов, а на осмотр пациента остаётся меньше времени. По его мнению, административную работу нужно убрать из обязанностей врача, но не путём делегирования этих поручений медсестре, а появлением соответствующего медперсонала.

«В западных странах есть профессия «Hospital Administrator». Это те, кто занимается административной работой в больницах, ведёт документацию, занимается оформлениями и составлениями списков пациентов. Нам нужен подобный специалист, а не перераспределение. И если бумажки от врачей передать медсёстрам, то они, бедные, взвоют совсем! И кто будет делать их работу, ставить уколы, например? И так сильно нагружены», — отмечает Хухрев.

Он отметил, что в некоторых российских вузах есть специальность «Менеджмент в здравоохранении», которая готовит работников медицинских учреждений в том числе для административной работы. Кроме внутреннего несовершенства, предложенные Минздравом рекомендации могут негативно сказаться и на пациентах, считает врач-терапевт.

«Отношения между врачами, пациентами и медсестрами в государственных больницах и так давно испортились. Это же настоящая пытка для пациента спокойно вытерпеть оформление в регистратуре», — подчеркнул Хухрев.

Своего коллегу поддержала и врач-инфекционист, терапевт Екатерина Степанова. Она также согласна, что инициатива Минздрава, хоть и содержит благие намерения, всё же пугает серьёзно возрастающей нагрузкой на медсестёр.

«В некоторых сферах медицины знания и умения специалистов со средним медицинским образованием используются максимально. В Европе большая часть медицинской помощи оказывается медицинскими сестрами. И это успешный опыт. То, что происходит сейчас, на мой взгляд, похоже на затыкание дыр. Важно, чтоб при реализации задумки ни одна медицинская сестра не пострадала», — отметила Степанова.

При этом, опросы в медучреждениях показали, что в основном инициативу Министерства здравоохранения поддержали врачи-терапевты. Медсёстры же напротив по большей части отрицательно отнеслись к предложению, объясняя это тем, что они уже имеют довольно высокую нагрузку.