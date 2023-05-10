Москва, 10 мая, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Россия призывает все стороны в Пакистане к урегулированию конфликта мирным путём и рассчитывает на скорую нормализацию обстановки. Об этом 10 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Имран Хан

«Мы призываем все стороны к урегулированию разногласий мирными средствами, мы рассчитываем, что массовые протестные акции в пакистанских городах пройдут без серьёзных столкновений, ситуация в стране скоро нормализуется», — отметила она, добавив, что, по имеющимся данным, находящиеся в Пакистане граждане России не обращались за помощью в российское посольство в Исламабаде.

Как передавало ИА REGNUM, после ареста экс-премьера Пакистана Имрана Хана сторонники и активисты оппозиционной партии «Движение за справедливость» начали протесты в крупных городах страны. Согласно опубликованным данным, демонстрации проходят в таких городах, как Пешавар, Исламабад, Харипур, Сиалкот, Равалпинди, Фейсалабад, Лахор, Аботтабад.

Хан был задержан полицией 9 мая в здании Высокого суда Исламабада по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст». В суд экс-премьер явился, чтобы добиться освобождения под залог по нескольким уголовным делам.

Вице-премьер партии Хана Фавад Чаудри назвал его задержание похищением. Хан был увезён в неизвестном направлении, а несколько десятков сопровождавших его лиц, включая адвокатов, были избиты, рассказал Чаудри.

После ареста экс-премьера Пакистана оппозиционная партия «Движение за справедливость» призвала сторонников к массовым акциям протеста.