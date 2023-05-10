Зампред Совбеза Медведев предложил переименовать Польшу в Царство Польское в составе РФ

Москва, , 17:03 — REGNUM Если Польша хочет «переименовать» Калининград в Крулевец, то саму Польшу в России следует называть «Варшавским герцогством или Царством Польским в составе РФ как правопреемницы Российской империи», заявил 10 мая зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Царство Польское Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее польская комиссия по стандартизации географических названий за пределами страны рекомендовала отказаться от названия «Калининград» и называть город польским именем Крулевец, а также использовать формулировку «Крулевецкая область» вместо Калининградской. Решение объяснили необходимостью вести борьбу с «русским миром», а также тем, что слово «Калининград» якобы является «искусственным».

При аналогичном подходе вместо Кракова следует использовать исключительно Krakau, вместо Гданьска — Danzig, вместо Щецина — Stettin, вместо Познани — Posin, вместо Вроцлава — Breslau, написал Медведев на своей странице в Twitter.

«Список можно продолжать долго. И, конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи», — добавил он.

Ранее сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что Россия могла бы именовать Польшу «Привислинским краем», как во времена Российской империи, но не делает этого, и что аналогичным образом и Варшаве следует придерживаться тех топонимических решений, которые были утверждены в 1946 году.

Рекомендации польской комиссии можно расценивать как проявление мечты о возрождении польского государства «от моря до моря», отметил в свою очередь профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. Варшава в своей внешней политике несамостоятельна, данный шаг, по всей видимости, сделан с запросом на оценку Вашингтона, добавил он.