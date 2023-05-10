Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил, что Тбилиси не будет вводить санкции против Москвы

Тбилиси, , 17:02 — REGNUM Власти Грузии не намерены вводить санкции против России исходя из национальных интересов и во избежание обострения отношений, заявил 10 мая спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Россия и Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Грузия не собирается вводить двусторонние санкции против России исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не произошла эскалация отношений», — сказал он журналистам.

Папуашвили добавил, что Грузия по-прежнему находится под большим риском возможного военного конфликта с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний, который был введён 21 июня 2019 года.

Также глава государства с 15 мая отменил визовый режим для граждан Грузии. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что это является «очередной провокацией». По её словам, возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима неприемлемы до завершения украинского конфликта.

В свою очередь, 10 мая заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявил, что Тбилиси допустит прямые полёты в страну российских авиакомпаний, которые не попали под санкции.