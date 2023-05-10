Москва, 10 мая, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Ужесточение законодательства Литвы в отношении граждан России создаёт дополнительные риски, которые необходимо учитывать при поездке в эту страну или через её территорию. Об этом 10 мая заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Alexander Welscher/dpa/Global Look Press Вильнюс

«В связи с очередным откровенно ксенофобским законом Литвы… МИД РФ настоятельно рекомендует гражданам РФ оценить все возможные риски при принятии решений о целесообразности поездок в эту прибалтийскую страну и транзитного проезда через её территорию», — заявила она в ходе брифинга.

3 мая в Литве вступил в силу закон, предусматривающий запрет для граждан России на подачу заявлений на временное проживание и приобретение недвижимости в этой прибалтийской стране.

Как сообщало ИА REGNUM, литовские власти в рамках санкций заморозили средства юридических и физических лиц из России более чем на 80 млн евро. По данным директора службы по расследованию финансовых преступлений Роландаса Кишкиса, в текущем году размер замороженных капиталов и имущества увеличился в два раза по сравнению с предыдущим значением.