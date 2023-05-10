Курск, 10 мая, 2023, 16:52 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ строящегося защитного объекта в Суджанском районе Курской области пострадал один из строителей. Об этом 10 мая написал в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Он отметил, что 10 мая в Суджанском районе рядом с селом Гуево ВСУ обстреляли строящийся защитный объект.

Глава региона уточнил, что взрывом был контужен один из строителей, который работал на этом объекте. Мужчину доставили в центральную районную больницу, врачи оказали ему медицинскую помощь.

Старовойт отметил, что ВСУ также обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Там было зафиксировано шесть прилётов. В результате была повреждена крыша хозяйственной постройки. Никто не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, украинская диверсионно-разведывательная группа вступила в бой с российскими пограничниками в Курской области. Отмечается, что диверсанты подошли к границе недалеко от посёлка Тёткино Курской области. После короткой перестрелки они отошли. Пострадавших среди российских силовиков и местных жителей нет.

Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат утром 10 мая над деревней Толмачёво в Курской области. Сбитый дрон был вражеским. От упавших обломков никто не пострадал.