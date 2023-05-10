Минск, 10 мая, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Около 850 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Белоруссии, серьёзных происшествий на мероприятиях не было. Об этом замначальника главного управления охраны правопорядка и профилактики белорусского МВД Сергей Мирончик сообщил 10 мая на пресс-конференции.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Театрализованное представление на праздновании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Минске

Он отметил, что сотрудники органов внутренних дел обеспечили общественную безопасность в 470 локациях проведения праздничных мероприятий. Их участниками стали 850 тыс. жителей и гостей республики.

«Грубых нарушений правопорядка, преступлений, происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не допущено», — сказал Мирончик.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о задержании нескольких человек, готовивших теракты с подачи иностранных спецслужб. По его словам, к совершению этих преступлений склоняли молодёжь.